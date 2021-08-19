Противники талибов просят США и Запад помочь им с оружием для борьбы против боевиков, захвативших власть в Афганистане

Америка и ее демократические союзники ведут с афганцами общую борьбу не только с терроризмом, но и за общие идеалы, говорится в письме одного из лидеров отрядов сопротивления Ахмада Масуда, сына убитого террористами влиятельного лидера таджикской общины Афганистана Ахмада-Шаха Масуда, опубликованном в газете The Washington Post. Он сообщил, что его бойцы располагают определенным запасом оружия и боеприпасов, которые они терпеливо собирали со времен его отца. Также есть вооружение афганцев, которые за последние 72 часа откликнулись на призыв присоединиться к сопротивлению, есть солдаты афганской регулярной армии, которые были возмущены капитуляцией своих командиров, и бывшие сотрудники афганских сил специального назначения.

Но, по словам Масуда, этого недостаточно. Друзья Афганистана все еще многое могут сделать, чтобы помочь делу свободы, и он умоляет их заступиться за них. При этом Масуд подчеркнул, что талибы не являются проблемой только для афганского народа. Под их контролем Афганистан, без сомнения, станет эпицентром радикального исламистского терроризма. Там снова будут вынашиваться заговоры против демократий».

Бойцы запрещенного в России террористического движения «Талибан» объявили о полном захвате Афганистана 15 августа. В тот же день президент страны Ашраф Гани бежал за границу.