На Сахалине к реальным срокам приговорили студентов, которые, как утверждается, готовили нападение на техникум и школу

На Сахалине к реальным срокам приговорили двух студентов, которые, как утверждается, готовили нападение на техникум и школу. Защита будет обжаловать приговор.

Илья Грунис и Максим Пудовкин отправятся в колонию общего режима на 7 и 6,5 лет соответственно. 1-й окружной военный суд Южно-Сахалинска также назначил им штрафы – 30 и 20 тысяч рублей, сообщает сетевое издание Sota Vision. По его данным, с молодых людей сняли обвинения по статье об изготовлении оружия. Напомню, что прокуратура запрашивала для них девять лет колонии общего режима. Груниса и Пудовкина, студентов горного техникума, задержали в марте 2020, на тот момент они были несовершеннолетними. Им предъявили обвинения сразу по нескольким статьям.

По версии ФСБ, подростки планировали нападение на техникум. Одно из основных доказательств – некий документ под названием «Свобода. Манифест справедливости», который студенты якобы записали на компакт-диски, чтобы потом выложить в соцсетях. В ходе обысков у Груниса и Пудовкина нашли оружие, однако молодые люди и их родители утверждают, что улики подкинули силовики. Как писала «Новая газета», экспертиза не обнаружила на изъятом оружии генетических следов студентов.

Грунис и Пудовкин вину не признают. Их родственники рассказывали о попытках давления со стороны силовиков.