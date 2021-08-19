В Москве архитектурный облик новых проектов теперь необходимо будет согласовывать дважды

Как сообщил агентству РИА Новости заммэра Владимир Ефимов, власти неоднократно сталкивались с ситуацией, когда архитекторы сначала приносят «красивые картинки», однако итоговый внешний вид зданий потом упрощается. Теперь в городе будет предварительное и финальное согласование.