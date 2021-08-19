В России и бывших странах Советского Союза сегодня вспоминают августовский путч

30 лет назад представители высшего руководства объявили о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению, отстранив от власти президента СССР Михаила Горбачева. В Москву были введены войска.

Телевизионный репортаж с участием Бориса Ельцина эксперты считают одним из переломных моментов в путче, – рассказал в эфире «Эха» первый генпрокурор России Валентин Степанков.

На официальном уровне никаких мероприятий в России по случаю 30-летия ГКЧП не проводится.