СМИ: Суд на Сахалине вынес обвинительный приговор двум студентам техникума по делу о подготовке теракта

Суд на Сахалине вынес обвинительный приговор двум студентам техникума по делу о подготовке теракта, — сообщает интернет-издание Sota Vision. Один из них проведет в колонии общего режима 7 лет, другой – 6.5.

Оба должны будут выплатить штрафы. Подростки были задержаны в марте прошлого года. ФСБ утверждает, что они планировали напасть на техникум, а при обыске у них изъяли взрывчатку. «Новая газета» писала, что экспертиза не обнаружила на изъятом оружии следов подростков, а их родители утверждали, что его подбросили во время обыска.