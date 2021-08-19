Сопредседатель «Голоса» Мельконьянц считает внесение движения в список иноагентов попыткой дискредитировать его работу

Сопредседатель «Голоса»* Григорий Мельконьянц считает внесение движения в список иноагентов попыткой властей дискредитировать его работу. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В разгар избирательной кампании, когда до дня голосования остается буквально месяц, ведущую организацию по общественному наблюдению за выборами включают в этот реестр. Это происходит не до выборов, а в самый их разгар для того, чтобы сейчас нас склоняли и полоскали во всех пропагандистских СМИ, эфирах, чтобы дискредитировать нашу работу», — сказал Г.Мельконьянц.

Он также отметил, что этот статус создаст определенные сложности для движения. «Во-первых, это потребует маркировки всех наших материалов. Это и сайты, и другие наши электронные ресурсы. Если такой маркировки не будет, будут выноситься штрафы. Второе: придется сдавать отчетность незарегистрированной организации. Честно говоря, такого еще в природе не было. Поэтому мы не понимаем, как сдать отчетность, которую нужно сдавать каждый квартал, например, о том, что якобы, по мнению Минюста, «Голос» получил иностранное финансирование от гражданки Армении. Мы вообще не понимаем, как туда это вписать, если мы не знаем, о чем идет речь. Потому что «Голос» никто не уведомил. Никакого официального решения, какого-то акта проверки нам представлено не было», — пояснил Г.Мельконьянц.

Он затруднился ответить на вопрос, как этот статус повлияет на наблюдение за выборами. «Мы пока не знаем, потому что впервые такое происходит. Мы планируем продолжить работу так, как работали, маркировать наши материалы и сдавать отчетность», — уточнил Г.Мельконьянц.

Он назвал происходящее «очень тревожным сигналом». «Потому что, когда начинают давить на «Голос» именно в ходе выборов – жди фальсификаций. Им нужно меньше свидетелей того, что будет происходить в эти три дня голосования и, возможно, в ходе кампании. Потому что «Голос» ведет медиамониторинг федеральных телеканалов, соцсетей, наблюдает за тем, как идет регистрация кандидатов, агитация. В ближайшее время планируется выпуск доклада. Нашим материалам доверяют. Поэтому вот хотят таким образом нам мешать работать», — заключил Г.Мельконьянц.

* — российские власти считают иноагентом