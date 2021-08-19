Сильный ветер повалил накануне почти 150 деревьев в Москве

Повреждены около 50 автомобилей, — сообщил Интерфаксу информированный источник. За несколько часов в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков. Власти заявили, что системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Никаких аварийных отключений не было.