Суд в Москве сегодня должен рассмотреть жалобу преподавателя МАИ, который был осужден на 20 лет по делу о госизмене

Суд в Москве сегодня должен рассмотреть жалобу преподавателя МАИ Алексея Воробьева, который был осужден на 20 лет по делу о госизмене. Его жена Светлана в интервью телеканалу «Дождь» сказала, что на оправдательный приговор не надеется, однако рассчитывает на смягчение меры пресечения.

Следствие утверждает, что доцент МАИ причастен к незаконному экспорту оборудования и технологий, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения. Супруга осужденного говорит, что практически у каждого преподавателя МАИ есть контакты за границей, которые необходимы для работы, и в этом нет ничего необычного.