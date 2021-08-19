Бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну отказали в возбуждении уголовного дела по его заявлению об избиении в тюремной больнице. Следователи не нашли в действиях сотрудников медсанчасти и ФСИН состава преступления.

Решение было принято еще 6 августа после проведенной проверки, но известно об этом стало только сегодня. Тем не менее, как следует из соответствующего документа следственного органа, с которым ознакомился ТАСС, назначена дополнительная проверка, в том числе изложенных в обращениях доводов.

Супруга Шестуна Юлия отметила, что это «первый официальный ответ на эту тему», хотя с момента проведения первой проверки прошло уже два срока. Адвокат осужденного Алексей Барановский назвал решения следствия «процессуальным пинг-понгом», добавив, что «это довольно распространенная практика, когда даже в очевидных ситуациях уголовные дела не заводятся, и следственный комитет с прокуратурой … могут много-много раз перекидывать материал проверки друг другу». Защитник намерен обжаловать это решение.

Ранее Шестун, приговоренный в декабре прошлого года к 15 годам колонии по делу о взятке, пожаловался, что 21 июня исполняющий обязанности начальника медсанчасти Бордачев и еще два сотрудника ФСИН избили его в здании больницы ФСИН в Торжке на глазах у свидетелей. Побои были зафиксированы на видеорегистраторы и частично занесены в медицицинское освидетельствование.

Шестун связывает нападение с его публикациями о пыточных условиях в тверских исправительных колониях. Органы следствия пока ситуацию не комментируют.