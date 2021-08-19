В аэропорту Кабула с воскресенья погибли 12 человек

Талибы* предостерегают людей от попыток улететь из страны.

Люди погибли в результате давки и стрельбы в аэропорте афганской столицы, откуда с момента объявления о взятии талибами контроля над Кабулом пытаются эвакуироваться местные жители и иностранцы. Также не менее 17 человек пострадали, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя НАТО. Аэропорт Кабула – сейчас единственная возможность покинуть Афганистан, однако все коммерческие рейсы отменены, их выполняют только военно-транспортные самолеты.

Талибы не дают отчаявшимся людям попасть в аэропорт. Как сообщил представитель аэропорта, они запретили появляться там тем афганским гражданам, которые не имеют документов для полета. В Вашингтоне, между тем, требуют, чтобы боевики позволили всем, кто хочет покинуть страну, беспрепятственно добраться до воздушной гавани. Между тем, дипмиссии многих стран эвакуируют своих дипломатов. Российское диппредставительство ранее также сообщило о готовности вывезти часть сотрудников.

Запрещенное в России террористическое движение Талибан начало наступление на правительственные силы весной, когда США объявили о полном выводе войск из Афганистана.

* — представители запрещенной в РФ террористической организации