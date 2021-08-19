На проведение сентябрьских выборов в Госдуму в Москве из федерального бюджета выделили почти 1 миллиард рублей

Как сообщил агентству РИА Новости зам.председателя горизбиркома Дмитрий Реут, это почти в два раза больше, чем во время думских выборов 5 лет назад. Он уточнил, что часть средств пойдет на мероприятия по соблюдению санитарных мер в связи с пандемией. Ранее и в Центризбиркоме признавали, что проведение выборов в Госдуму обойдется стране более чем в 21 миллиард рублей. Такой суммы ЦИК из бюджета еще не получал.

Публицист Александр Невзоров сказал в эфире «Эха», что сомневается в честности предстоящих в стране выборов.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трех дней с 17 до 19 сентября, в том числе в режиме онлайн-голосования