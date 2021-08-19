ЦИК утвердит график дебатов кандидатов от партий в депутаты Государственной думы

Транслировать дебаты будут в основном федеральные телеканалы. Кому-то из них досталась возможность показать кандидатов вечером, а вот, например, Первый канал выбрал утренний прайм-тайм с 7 до 8 утра. При этом выступления политиков будут показывать и региональные телеканалы.

Если кто-то из участников решит отказаться от своего эфирного времени, то согласно правилам, оно будет перераспределено между другими спикерами.

Сами дебаты начнут транслировать с 24 августа, а днем ранее, в понедельник, телеканалы запустят показ агитационных роликов представителей партий.

Параллельно в столице идет регистрация на Электронное голосование. Сделать это можно через портал мэра Москвы до 13 сентября. Власти вновь запустили программу «Миллион призов» для всех участников. Так, разыгрываются не только сертификаты на покупки в магазинах, но и квартиры, а также машины.

Выборы в Государственную думу 8-го созыва состоятся в период с 17 по 19 сентября