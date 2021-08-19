Центр Гамалеи модифицировал вакцину «Спутник» под так называемый штамм «дельта»

Об этом рассказал директор научного института. Он уверяет, что сейчас именно с этим штаммом связан высокий уровень смертность в России.

Новая разновидность препарата «Спутник» пока не испытана. По словам Александра Гинцбурга сделанная конструкция вакцины хранится в холодильнике, говорить о степени её эффективности рано. Этот вариант вакцины необходим, поскольку когда первоначально Спутник разработали ни о каком штамме дельта речи не шло, отметил директор центра Гамалеи в интервью «Интерфаксу». Он утверждает, что именно этот штамм привёл к высокой смертности в стране, несмотря на снижение числа заражённых ковидом.

Отметим, суточная смертность в России почти неделю кроме вчерашнего дня превышает 800 человек, до этого она почти месяц не раз вплотную приближалась к этой цифре. Гинцбург отметил, что люди намного быстрее заражаются новым штаммом и болеют очень тяжело — речь о тех, кто прививок не делал. Он также сообщил, что разработчики «Спутника» попросили министерство здравоохранения разрешить прививать препаратом кормящих матерей. Документ на рассмотрении ведомства. Гинцбург также не исключил появления новых модификаций коронавируса, но пока не знает, будут ли они опаснее предыдущих.

От коронавируса в России с начала эпидемии умерли более 170 тысяч и заразилось более 6 с половиной миллионов человек.