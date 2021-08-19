Противники движения «Талибан» в Афганистане просят США и другие западные страны поставить им оружие

Газета The Washington Post цитирует Ахмада Масуда, который возглавляет силы сопротивления в провинции Пандшер, неподконтрольной талибам. По его словам, к его отрядам также присоединились солдаты афганской регулярной армии, которые были возмущены капитуляцией своих командиров.

Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России.