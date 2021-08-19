«Отряды гражданской самообороны Беларуси» Верховный суд страны признал террористической организацией

Деятельность организации теперь запрещена на территории Белоруссии. Каждого, кто будет с ней взаимодействовать, могут привлечь к уголовной ответственности. То есть нельзя вовлекать в нее, обучать и каким-либо образом участвовать в деятельности. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Белоруссии. В ведомстве отметили, что сообщество «объединяло радикально настроенных граждан для насильственной смены государственной власти».

По версии Генпрокуратуры Белоруссии, руководители и члены организации планировали и даже приступили к подготовке террористических актов на территории страны. В ведомстве уверены, что координаторы этой деятельности находятся за пределами Белоруссии и это граждане стран Евросоюза и белорусы, которые живут в ЕС. Заявление в Верховный суд направил лично генпрокурор. Против членов организации возбуждены уголовные дела о терроризме, в том числе в отношении государственного или общественного деятеля.

«Отряды гражданской самообороны Беларуси» были созданы в сентябре 2020 года вскоре после президентских выборов в стране.