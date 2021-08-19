Разработчики «Спутника» обратились в Минздрав за разрешением на вакцинацию от коронавируса кормящих матерей

Это сообщил Интерфаксу глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он надеется, что ответ будет положительным. Еще в конце июня глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что эксперты решили отменить противопоказания для вакцинации «Спутником» беременных.