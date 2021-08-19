Первые российские паралимпийцы прилетают в Токио

В олимпийской деревне для них подготовят условия для тренировок и отдыха.

Деревня открылась в понедельник. Несколькими днями ранее приехала административная группа Паралимпйиского комитета России. Специалисты проверили условия будущего проживания спортсменов и адаптировали условия их размещения. В частности, с приездом основной части делегации начнет работу медицинский центр Федерального медико-биологического агентства. Об этом рассказал Президент ПКР Павел Рожков. Впрочем, и организаторы подготовили к приезду гостей все необходимой. В частности, открыт пункт по ремонту спортивного инвентаря, а также протезов и колясок.

Поскольку паралимпийцев существенно меньше, это позволило сократить количество посадочных мест в столовой и будущим участникам игр будет удобнее. Антиковидные правила, которым следовали атлеты во время Олимпиады будут соблюдаться и на Паралимпйиских Играх.

Всего в Играх примут участие 242 спортсмена, которые примут участие в 19 видах спорта из 22-х.