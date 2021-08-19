Центризбирком отказался на сентябрьских выборах от эксперимента с цифровыми участками

На них, к примеру, в Москве могли проголосовать жители других городов, оказавшиеся в столице. Ранее в ЦИКе обещали оборудовать несколько тысяч участков.

В федеральном законе не предусмотрено применение цифровых избирательных участков, сказал зампред ЦИКа Николай Булаев газете Коммерсант. Он добавил, что комиссия изучает вопрос их использования в будущем, но на этих выборах их не будет. Межу тем ранее в Центризбиркоме говорили иначе по поводу внедрения участков со специальными терминалами. Они дают возможность иногородним избирателем находясь к примеру в Москве голосовать за губернаторов и депутатов своих регионов. Для этого нужно было заранее зарегистрироваться через портал госуслуг или многофункционального центра. Глава ЦИК Элла Памфилова обещала: к выборам устройств, которые могут автоматически подсчитывать голоса, по всей стране будет 5000. Однако сейчас, как пишет газета, в Москве действует всего 32 таких участка, как и пару лет назад. Тогда в столице прошёл первый эксперимент с цифровыми участками, признанный успешным.

Оптимизация технических средств и ставка ЦИК на развитие онлайн-голосования, доступное, впрочем, в этом году только семи регионам, включая столицу заставили отказаться от эксперимента. Об этом Коммерсанту сказал сопредседатель общественного движения Голос Григорий Мельконьянц. Движение вчера российские власти признали иностранным агентом.

19 сентября пройдут выборы разных уровней, при этом голосовать за депутатов нового созыва Госдумы ЦИК разрешил три дня, начиная с 17 сентября.