ЦИК на выборах этой осенью не будет обустраивать цифровые участки для дистанционного голосования

Об этом в ответ на запрос «Коммерсанта» заявил зампред комиссии ЦИК Николай Булаев. По его словам, применение экспериментальных комплексов цифрового избирательного участка в единый день голосования 19 сентября федеральным законодательством не предусмотрено. Первый эксперимент с цифровыми участками прошел в единый день голосования 8 сентября 2019 года в Москве.
2021-08-19T07:36:06+03:00
2021-08-19T07:36:27+03:00
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07:36, 19 августа 2021
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