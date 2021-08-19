ЦИК на выборах этой осенью не будет обустраивать цифровые участки для дистанционного голосования

Об этом в ответ на запрос «Коммерсанта» заявил зампред комиссии ЦИК Николай Булаев. По его словам, применение экспериментальных комплексов цифрового избирательного участка в единый день голосования 19 сентября федеральным законодательством не предусмотрено. Первый эксперимент с цифровыми участками прошел в единый день голосования 8 сентября 2019 года в Москве.