Авиационные власти США разрешили своим авиакомпаниям совершать эвакуационные рейсы в Кабул с разрешения Пентагона

Авиационные власти США разрешили своим авиакомпаниям совершать эвакуационные рейсы в Кабул с предварительного разрешения Пентагона. Ранее американские военные взяли на себя управление воздушным движением в аэропорту Кабула. А президент Байден заявил, что США готовы вывезти из Афганистана всех американских граждан, даже если придется вновь сдвинуть сроки полного вывода из страны американского контингента.
2021-08-19T07:35:11+03:00
2021-08-19T07:35:11+03:00
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07:35, 19 августа 2021
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