Авиационные власти США разрешили своим авиакомпаниям совершать эвакуационные рейсы в Кабул с разрешения Пентагона

Авиационные власти США разрешили своим авиакомпаниям совершать эвакуационные рейсы в Кабул с предварительного разрешения Пентагона. Ранее американские военные взяли на себя управление воздушным движением в аэропорту Кабула. А президент Байден заявил, что США готовы вывезти из Афганистана всех американских граждан, даже если придется вновь сдвинуть сроки полного вывода из страны американского контингента.