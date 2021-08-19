В центре им. Гамалеи разработан вариант вакцины «Спутник V», модифицированный специально под дельта-штамм COVID-19

Об этом ИФ рассказал глава учреждения, академик Александр Гинцбург. При этом он признал, что пока рано говорить о степени эффективности этого препарата. Ранее вице-президент Российской РАН Владимир Стародубов говорил, что пока необходимости в новых вакцинах нет.