В центре им. Гамалеи разработан вариант вакцины «Спутник V», модифицированный специально под дельта-штамм COVID-19

Об этом ИФ рассказал глава учреждения, академик Александр Гинцбург. При этом он признал, что пока рано говорить о степени эффективности этого препарата. Ранее вице-президент Российской РАН Владимир Стародубов говорил, что пока необходимости в новых вакцинах нет.
2021-08-19T07:33:53+03:00
2021-08-19T07:34:07+03:00
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07:33, 19 августа 2021
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