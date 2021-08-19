Служба безопасности Украины планирует допросить сегодня бывшего спикера Верховной Рады Владимира Литвина

Расследование ведется в связи с соглашениями, которые ранее подписал с российским руководством бежавший из страны президент Виктор Янукович.

Расследование ведется с марта, в деле фигурирует статья «государственная измена». В рамках него допросили или планируют вызвать в СБУ несколько человек, в том числе бывших и действующих депутатов Верховной Рады Украины, а также нескольких министров в правительстве Виктора Януковича. Поводом послужили т.н. «Харьковские соглашения», которые вскоре после победы на выборах заключил с Москвой тогда еще президент Украины. Этот документ среди прочего продлевал срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму на четверть века, взамен Киеву гарантировались скидки на российский газ. Однако теперь украинские следователи настаивают, что как таковой скидки не было, а Кремль лишь искусственно завысил цену на топливо перед подписанием соглашения. Спустя несколько дней после подписания соглашения, его ратифицировал парламент Украины. «За» проголосовали больше половины из 450 депутатов Рады.

Ранее обвинения в госизмене из-за Харьковских соглашений заочно предъявили самому Виктору Януковичу. Более 7 лет назад он бежал из страны в Россию.