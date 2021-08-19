Доцент МАИ Алексей Воробьев попробует оспорить в первом апелляционном суде свой приговор

Ранее его обвинили в госизмене.

Слушания проходили в закрытом режиме из-за того, что материалы дела содержали информацию, представляющую собой государственную тайну. По итогу кандидата технических наук приговорили к 20 годам колонии, а также штрафу в размере 1 миллиона рублей.

Суд постановил, что Воробьев совершил государственную измену, незаконно экспортировал из России оборудование, технологии и техническую информацию, которая могла быть использована для создания оружия массового поражения. Кроме того, он причастен к контрабанде Следствие уверено, что ученый имел обширные связи за пределами страны, в том числе в Китае. При этом, что именно доцент пытался передать за границу не уточняется.

Согласно данным на сайте Московского авиационного института, Воробьев начал работать в учреждении в 2008 году, преподавал такие предметы, «Общая теория авиационных и ракетных двигателей».

По данным источников агентства «Интерфакс», Воробьев в ходе разбирательства свою вину так и не признал.