30 лет назад в Советском Союзе произошла попытка госпереворота

Группа представителей высшего руководства страны сформировала госкомитет по чрезвычайному положению — ГКЧП. В стране было введено чрезвычайное положение, президент СССР Михаил Горбачев был изолирован в Форосе.

О том, что в стране поменялась власть, объявило утром 19 августа 1991 года советское телевидение.

В Москве сегодня пройдут памятные мероприятия, посвящённые этой дате.

Редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов в эфире «Эха» отметил, что современные россияне мало знают о событиях августа 1991 года потому, что исторические события часто искажают.

Мартынов подчеркнул важность понимания случившегося 30 лет назад, потому что Россия, возможно, всё ещё живёт в распадающемся Советском Союзе.