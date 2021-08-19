Z Архив новостей новости
5 5 6 292
07:05, 19 августа 2021

30 лет назад в Советском Союзе произошла попытка госпереворота

Группа представителей высшего руководства страны сформировала госкомитет по чрезвычайному положению — ГКЧП. В стране было введено чрезвычайное положение, президент СССР Михаил Горбачев был изолирован в Форосе.

О том, что в стране поменялась власть, объявило утром 19 августа 1991 года советское телевидение.

В Москве сегодня пройдут памятные мероприятия, посвящённые этой дате.

Редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов в эфире «Эха» отметил, что современные россияне мало знают о событиях августа 1991 года потому, что исторические события часто искажают.
Мартынов подчеркнул важность понимания случившегося 30 лет назад, потому что Россия, возможно, всё ещё живёт в распадающемся Советском Союзе.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 августа Поздравить…

5 183 6 10193 15.08
Блоги

+ Якутск задыхается от лесных пожаров Якутск задыхается от лесных пожаров «Сегодня вышел в магазин, женщина упала в обморок, помог ей. Дым разъедает глаза, вокруг ничего не видно. И не улететь — билеты по 80 тысяч»...

5 81 6 22949 12.08
8читать ;смотреть
Блоги

Виктор Янукович: То, что народ при нашей власти жил лучше — это факт Главной ошибкой в украинской тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней…

5 148 6 12685 17.08
Блоги

Михаил Горбачев: «Организаторы путча несут огромную долю ответственности за развал страны» Заявление в связи с 30-й годовщиной августовского путча 1991 года…

5 165 6 14769 18.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Хочется внести ясность Когда со странной лёгкостью американские официальные лица начинают фантазировать на тему «целей» и перечислять их, то надо задаться вопросом: кто и как эти цели определил…

5 49 6 5036 17.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Свидетельство американских геополитических экспериментов На протяжении многих лет 40-й Президент США Рональд Рейган, «ястреб» Холодной войны, выступал в декабре с обращением к афганской нации. Каждая речь содержала в себе обязательный пассаж с приветствием к «борцам за свободу» в Афганистане…

5 97 6 12290 16.08
Голосование
Следует ли России признать власть талибов в Афганистане? (движение «Талибан» запрещено в РФ)
5 52 6 7723 15.08
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Судьба женщин в Афганистане Надеяться на то, что Талибан*(запрещен в РФ), демонстрирующий сейчас некоторые послабления для женщин, откажется от своих традиций, не приходится…

5 75 6 13570 18.08
Блоги

Константин Ремчуков главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»

В интересах России не дать втянуть себя в конфронтацию с Западом Аналогичная задача стоит и перед Вашингтоном в свете провокационной несдержанности их младших партнеров из «новых европейцев»...

5 151 6 31752 13.08
Блоги

Кирилл Мартынов редактор отдела политики «Новой газеты»

Исторический поворот Автором нынешней политической ситуации в России является не Владимир Путин, но Алексей Навальный…

5 76 6 63265 12.08
Блоги

+ Джо Байден: Войска США не должны гибнуть в войне, в которой афганцы не желают сражаться сами за себя Джо Байден: Войска США не должны гибнуть в войне, в которой афганцы не желают сражаться сами за себя Я не сожалею о своем решении прекратить военные действия Америки в Афганистане и сосредоточить внимание на нашей контртеррористической миссии там и в других частях мира…

5 54 6 11851 17.08
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Западные СМИ оживились ВВС и сам корреспондент заняли глухую оборону и не комментируют ситуацию своим же коллегам. С чего бы? Нет информационного повода или не тот? Вперёд, не стесняйтесь…

5 116 6 25279 13.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

К ситуации вокруг корреспондента московского бюро «Би-би-си» С.Рейнсфорд Подчеркну ещё раз: российская мера (в отличие от британской инициативы) исключительно ответная. Ни к какому ущемлению свободы слова она отношения не имеет…

5 60 6 13932 14.08
Блоги

Яков Якубович Глава МО Тверской в г.Москве

Комсомольно-добровольно Новая инициатива, продиктованная ностальгией по советским комсомольским стройкам. А заодно по всей видимости, временам, когда можно было сотнями тысяч людей сажать в лагеря и отправлять на великие советские стройки…

5 33 6 8167 13.08
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Август ни при чем В России наступает период техногенных катастроф. Запасы прочности времен СССР исчерпаны. А если строить всю жизнь в стране на воровстве и лояльности режиму, вместо инвестиций в инфраструктуру, то впереди ничего другого, кроме разрухи…

5 81 6 20435 18.08
Блоги

+ «Шутка — не преступление». Стендап-комики записали видеообращение в поддержку арестованного Идрака Мирзализаде «Шутка — не преступление». Стендап-комики записали видеообращение в поддержку арестованного Идрака Мирзализаде О недопустимости арестов за юмористические выступления высказались в том числе Михаил Шац, Данила Поперечный, Илья Соболев…

5 60 6 14861 14.08
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

КПРФ потребовала от Центризбиркома снять с выборов в Госдуму сотрудницу телеканала RT Марию Бутину Как заявили коммунисты, в сведениях об источниках дохода Бутина указала, что имеет иностранные облигации и акции 34 иностранных компаний, а также иностранное финансирование…

5 53 6 68044
Интервью Атака с флангов

Юлия Латынина Лиза Лазерсон гости: Юлия Латынина, Лиза Лазерсон

Л.Лазерсон: У меня один вопрос. На кого работает Юля Латынина? В чьих интересах Юля Латынина распространяет эту информацию?..
Ю.Латынина: Вы знаете, мне обычно такие вопросы задают пригожинские тролли. Я могу вам ответить так же, как пригожинским троллям. Идите на три буквы…

5 143 6 76250 12.08
#слушать 45:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Следует ли России признать власть талибов в Афганистане? (движение «Талибан» запрещено в РФ)
5 52 6 7721 15.08
Блоги

Алексей Навальный политик

Я обвиняюсь в совершении преступления с использованием машины времени Приехавший ко мне в лагерь следователь (аж полковник Главного следственного управления!) вручил мне обвинение. Теперь в связи с «созданием организации, посягающей на личность и права граждан»...

5 230 6 180779 13.08
Блоги

Сергей Асланян журналист «Эха Москвы»

+ Установка газового баллона не бывает кустарной Установка газового баллона не бывает кустарной Самостоятельно такое оборудование не поставишь. Технология конвертирования двигателя внутреннего сгорания в газовый хорошо отработана…

5 113 6 71997 13.08
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9228206
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4998070

Сегодня в эфире