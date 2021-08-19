«Талибан»* обещает в ближайшее время объявить о системе госуправления Афганистана. Как заявил официальный представитель движения, член переговорной команды в Дохе Вардак Альханафи, все этнические группы и меньшинства увидят в ней своих представителей. Накануне официальные представители талибов провели переговоры с бывшим председателем Высшего совета национального примирения Абдуллой Абдуллой, бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем, бывшим спикером сената Фазл Аль-Хади Муслимьяром.

* террористическое движение, запрещенное в РФ