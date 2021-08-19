Мэрия Москвы не согласовала некоторые мероприятия по случаю 30-летнего юбилея Августовской демократической революции

Московская мэрия не согласовала некоторые мероприятия по случаю 30-летнего юбилея Августовской демократической революции. Об этом «Эху» сказал бывший замруководителя администрации президента России, участник августовских событий Сергей Красавченко.

Красавченко подчеркнул, что проведение митингов и шествий отклоняют не в первый раз, и это уже стало для властей традицией. Последние годы проходят небольшие, спонтанные встречи на подъёме флага и у Белого дома.