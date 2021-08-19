Президент Афганистана Ашраф Гани опубликовал в ФБ первое заявление с момента бегства из страны

Он объяснил свои действия опасностью казни и пообещал в скором времени вернуться на родину. Гани также отверг обвинения в том, что он якобы украл из государственной казны 169 миллионов долларов. Сейчас Гани находится в Объединенных Арабских Эмиратах.
2021-08-19T06:20:02+03:00
2021-08-19T06:20:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:20, 19 августа 2021
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