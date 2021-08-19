Тверской суд огласит сегодня приговор Сайд-Мухамеду Джумаеву по обвинению в столкновении с силовиками на акции в поддержку политика Алексея Навального.

Прокуратура просит 6 лет колонии для Сайд-Мухамеда Джумаева.

Виновным его признали по трем эпизодам уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти. Согласно материалам следователей, драка произошла с бойцом ОМОНа 23 января на несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального. Акцию проводили на Пушкинской площади. Внимание силовиков подсудимый привлек после появления в интернете видеозаписи, где похожий на него человек отвечает силой на действия ОМОНа. Вскоре его задержали. Произошло это в Псковской области, где он предположительно пытался перейти границу с Евросоюзом. Далее перевезли в Москву и поместили в следственный изолятор. Сайд-Мухамед Джумаев родился в Чечне, и власти республики в ходе судебного процесса предлагали ему свою помощь, однако он отказался.

Как отмечает интернет-издание «Медиазона», Джумаев проходит по делу под девичьей фамилией своей матери и значится в материалах суда как Мархиев.