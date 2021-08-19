Российский Минюст внёс движение «Голос» в новый реестр незарегистрированных организаций-иноагентов

Движение стало первым в этом новом списке.

Член совета «Голоса» Виталий Аверин сказал «Эху», что организация намерена обжаловать это решение в порядке, предусмотренном законом.

Аверин подчеркнул, что решение Минюста связано с приближающимися выборами в Госдуму и с миссией движения «Голос».

До выборов в Госдуму остался ровно месяц. Редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов в эфире «Эхо Москвы» отметил, что они будут создавать у граждан ощущение их важности, и пройдут предсказуемо.

Мартынов добавил, что предпочёл бы оставить возможность для граждан проголосовать против всех кандидатов.