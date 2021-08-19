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06:09, 19 августа 2021

Американские войска останутся в Афганистане до полной эвакуации граждан США

Об этом в эфире телеканала ABC заявил президент США Джо Байден. Он уточнил, что если потребуется, это произойдет даже после утвержденных на 31 августа сроков. По словам президента, в Афганистане сейчас остаются 10-15 тысяч американцев, нуждающихся в эвакуации, и 50-65 тысяч афганцев, которых США хотят вывезти из страны.

Госдеп США больше не считает Ашрафа Гани существенной политической фигурой. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман после того, как стало известно, что президент Афганистана бежал из страны. Гани покинул Афганистан 15 августа, когда боевики «Талибан»* объявили, что полностью контролируют территорию Афганистана и вплотную подошли к Кабулу. Три дня спустя стало известно, что Гани с семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

Президент Афганистана Ашраф Гани опубликовал в ФБ первое заявление с момента бегства из страны. Он объяснил свои действия опасностью казни и пообещал в скором времени вернуться на родину. Гани также отверг обвинения в том, что он якобы украл из государственной казны 169 миллионов долларов. Ссейчас Гани находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

*террористическое движение, запрещено в России


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