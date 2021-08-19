Число жертв землетрясения14 августа на Гаити достигло почти 2 200-т.

Ранены более 12 тыс. человек. По данным властей, не менее 100 тыс. зданий разрушены полностью или частично. Спасатели продолжают искать людей под завалами. Утром 14 августа на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.
2021-08-19T05:13:05+03:00
2021-08-19T05:13:09+03:00
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05:13, 19 августа 2021
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