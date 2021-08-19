Спасатели нашли тела двух туристов, сорвавшихся с Ключевского вулкана на Камчатке.

Одно из них было обнаружено на высоте 3 500 метров, второе – на 60 метров выше. 17 августа при восхождении на Ключевской группы из 12 туристов, два человека оступились при спуске с ледника и сорвались со склона. Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — свыше 4,5 тыс. метров.
2021-08-19T05:11:10+03:00
2021-08-19T05:11:15+03:00
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05:11, 19 августа 2021
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