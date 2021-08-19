Спасатели нашли тела двух туристов, сорвавшихся с Ключевского вулкана на Камчатке.

Одно из них было обнаружено на высоте 3 500 метров, второе – на 60 метров выше. 17 августа при восхождении на Ключевской группы из 12 туристов, два человека оступились при спуске с ледника и сорвались со склона. Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — свыше 4,5 тыс. метров.