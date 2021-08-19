Уровень воды в Амуре в районе Хабаровска за сутки вырос до 602 см.

Таким образом, как отмечает МЧС, превышена отметка опасного явления. По состоянию на сегодняшнее утро, в Хабаровском крае подтоплено 20 жилых домов, 65 приусадебных и около полутора тысяч дачных участков. Повреждено 37 участков автодорог. Отметкой опасного явления при паводке на Амуре

считается уровень в 600 см.