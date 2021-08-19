Белорусские силовики нагрянули с обысками к сотрудникам информагентства БелаПАН.

Как успели сообщить накануне сами журналисты, обыск, в частности, прошел у главного редактора БелаПАНа Ирины Левшиной, после этого ее увезли на допрос. То же произошло с журналистом агентства Захаром Щербаковым. Некоторых сотрудников доставили изолятор, некоторых отпустили. Руководитель аналитических проектов БелаПАНа Александр Класковский рассказал в эфире т/к «Дождь», что журналистов обвиняют в организации и участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Также, по его словам, обвинение указывает на некие «налоговые нарушения» в деятельности агентства. Бухгалтер издания сейчас в изоляторе в статусе подозреваемой. Агентство БелаПан считается в Белоруссии последним крупным независимым медиа.