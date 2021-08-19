Джо Байден готов продлить пребывание в Афганистане военных США и после 31 августа

В интервью телеканалу АВС президент США сказал, что американские войска не покинут Афганистан пока там остаются американцы, ожидающие эвакуации. Президент уточнил, что в дополнение к 10 — 15 тыс. американцев, США хотят вывезти от 50 до 65 тыс. афганцев.