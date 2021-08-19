В испанском городе Хихоне городские власти отменили корриду.

Как передает РИА «Новости», причинной послужили «недопустимые» клички животных. Так 13,14 и 15 августа в боях участвовали быки «Феминист» и «Нигериец». В мэрии заявили, что не потерпят подобных имен, поскольку в городе ценят важность гендерного равенства и привержены «безболезненной интеграции людей любой национальности». Представители оппозиционной Народной партии в свою очередь начали сбор подписей против принятого властями решения.
2021-08-19T04:16:19+03:00
2021-08-19T04:16:23+03:00
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04:16, 19 августа 2021
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