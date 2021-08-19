МВД предложило упростить процедуру техосмотра.

По сведениям Ъ, речь идет об отмене проверки коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов и способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла. Также МВД считает, что можно исключить проверку наличия в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя. Помимо этого министерство предлагает отказаться от замера уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе. Еще одно предложение — не обращать внимания на трещины на ветровом стекле легковых автомобилей с водительской стороны. В МВД считают, что изменения позволят сократить время техосмотра и финансовые расходы операторов. Сейчас инициатива обсуждается с «профессиональным сообществом», конкретного решения пока не принято. В МВД свои предложения не комментировали.
2021-08-19T04:14:50+03:00
2021-08-19T04:14:54+03:00
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04:14, 19 августа 2021
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