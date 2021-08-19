Две российские субмарины проекта «Варшавянка» замечены в водах Дании.

Как сообщили представители датской армии, подлодки прошли через пролив Большой Бельт в надводном положении. Данные о том, куда конкретно шли субмарины в сопровождении российского боевого корабля, не приводятся. В группу, как сообщают датские военные, входит еще одна «Варшавянка», но она пока остается «на якорной стоянке к югу от Лангеланна». Ранее британские военные заявили, что обеспокоены операциями» российских подлодок в Атлантике.
2021-08-19T04:13:24+03:00
2021-08-19T04:13:28+03:00
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04:13, 19 августа 2021
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