Две российские субмарины проекта «Варшавянка» замечены в водах Дании.

Как сообщили представители датской армии, подлодки прошли через пролив Большой Бельт в надводном положении. Данные о том, куда конкретно шли субмарины в сопровождении российского боевого корабля, не приводятся. В группу, как сообщают датские военные, входит еще одна «Варшавянка», но она пока остается «на якорной стоянке к югу от Лангеланна». Ранее британские военные заявили, что обеспокоены операциями» российских подлодок в Атлантике.