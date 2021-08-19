«Аэрофлот» после 24 августа отменяет рейсы по маршруту Москва — Бангкок — Москва.

Об этом в в своем Telegram-канале сообщило генконсульство России в Пхукете. На сайте перевозчика последним днем, когда можно приобрести билеты Москва — Бангкок, значится 21 августа. По некоторым данным, отмена рейсов связана с ограничениями на полеты в воздушном пространстве Афганистана.
2021-08-19T04:12:18+03:00
2021-08-19T04:12:22+03:00
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04:12, 19 августа 2021
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