«Талибан»* сейчас вооружен лучше, чем некоторые страны НАТО.

Об этом пишет немецкий журнал Focus после сообщений о захвате боевиками американского вооружения, поставленного афганским правительственным войскам. По оценке издания, во время наступления в августе «Талибан» захватил около 1 млн единиц стрелкового оружия и миллиарды патронов. Также в руки талибов перешли 99% боевых машин афганской армии, 100 тыс. модернизированных внедорожников полиции и полностью воздушный флот Афганистана.

*террористическая группировка, запрещенная в РФ