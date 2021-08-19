Госдеп США больше не считает Ашрафа Гани существенной политической фигурой.

Об этом заявила первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман после того, как стало известно, что президент Афганистана бежал из страны. Гани покинул Афганистан 15 августа, когда боевики «Талибан»* объявили, что полностью контролируют территорию Афганистана и вплотную подошли к Кабулу. Три дня спустя стало известно, что Гани с семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.



*террористическое движение, запрещено в России