Джо Байден допустил продление срока вывода войск США из Афганистана.

По его словам, американские военные останутся в республике до тех пор, пока из страны не эвакуируют всех граждан США. Ранее он назвал конечным сроком вывода войск 11 сентября, но затем его изменили на 31 августа. Теперь Байден не исключил, что при необходимости и этот срок может быть сдвинут. По словам президента, сейчас в Афганистане остаются около 10-15 тыс. американцев, которых необходимо эвакуировать. США также рассчитывают вывезти до 65 тыс. афганцев из числа своих помощников.