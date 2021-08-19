Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн станет хедлайнером фестиваля «Спасская башня».

Как сообщается на официальном сайте фестиваля, Линдеманн выступит на Красной площади 4 и 5 сентября. В каком качестве, не уточнятся. Фестиваль «Спасская башня» проводится с 2009 года. В нем принимают участие военные оркестры из разных стран мира, а проводится мероприятие при поддержке Минобороны России и властей Москвы. В этом году фестиваль будет проходить с 27 августа по 5 сентября.
2021-08-19T03:16:50+03:00
2021-08-19T03:16:55+03:00
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03:16, 19 августа 2021
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