Власти Белоруссии запретили спортсменам выезжать за рубеж на соревнования.

Это следует из переписки, скриншот которой опубликовал в инстаграме белорусский легкоатлет Андрей Кравченко. Сам Кравченко вместе со своей женой, спортсменкой Яной Максимовой, в начале августа решил остаться в Германии. О запрете со слов других спортсменов рассказала РБК и белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, во время Олимпиады в Токио уехавшая в Польшу Издание Tribuna также пишет о запрете со ссылкой на свои источники.
2021-08-19T03:15:30+03:00
2021-08-19T03:15:34+03:00
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03:15, 19 августа 2021
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