Власти Белоруссии запретили спортсменам выезжать за рубеж на соревнования.

Это следует из переписки, скриншот которой опубликовал в инстаграме белорусский легкоатлет Андрей Кравченко. Сам Кравченко вместе со своей женой, спортсменкой Яной Максимовой, в начале августа решил остаться в Германии. О запрете со слов других спортсменов рассказала РБК и белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, во время Олимпиады в Токио уехавшая в Польшу Издание Tribuna также пишет о запрете со ссылкой на свои источники.