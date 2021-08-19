Соратники Навального нашли у сына главы Роскосмоса квартиру за 180 млн. руб.

По данным расследователей, Алексей Рогозин владеет жилплощадью в 208 квадратных метров в ЖК «Триумф-Палас» на северо-западе Москвы. Как сообщает признанное иноагентом интернет издание «Медуза», Алексей Рогозин приобрел элитную квартиру на 38-м этаже в 2019 году. При этом его суммарные доходы за предшествующие покупке 8,5 лет расследователи оценили в 55 млн. Квартиру Рогозину-младшему продал Сергей Саруев, владелец завода «Арсенал», который производит космическую технику и имеет контракты с «Роскосмосом». Соратники Навального предположили, что продажа квартиры ниже рыночной стоимости могла быть завуалированной взяткой.