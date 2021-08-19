Минюст включил движение в защиту прав избирателей «Голос» в новый реестр иноагентов.

В этот перечень входят незарегистрированные общественные объединения. «Голос» стал первой, включенной в него организацией. В реестре указано, что «Голос» финансировала гражданка Армении. Как заявил РБК сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц, НКО будет работать, как и раньше, маркирируя соответствующим образом свои материалы. О том, что Минюст создаст новый реестр, стало известно в феврале. До этого ведомство вело два реестра — зарегистрированных некоммерческих организаций и СМИ, выполняющих функцию иноагентов, который в конце прошлого года стали включать физлиц-иноагентов.
2021-08-19T03:12:56+03:00
2021-08-19T03:13:00+03:00
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03:12, 19 августа 2021
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