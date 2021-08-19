МВФ приостановил оказание финансовой помощи Афганистану.

Решение принято из-за отсутствия «ясного понимания» статуса руководства страны. Как отмечают в организации, международное сообщество пока не признало новое правительство Афганистана, поэтому страна «не может иметь доступа к специальным правам заимствования и иным ресурсам МВФ». На следующей неделе фонд планировал перечислить Афганистану около $400 млн.
2021-08-19T03:11:51+03:00
2021-08-19T03:11:55+03:00
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03:11, 19 августа 2021
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