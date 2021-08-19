МВФ приостановил оказание финансовой помощи Афганистану.

Решение принято из-за отсутствия «ясного понимания» статуса руководства страны. Как отмечают в организации, международное сообщество пока не признало новое правительство Афганистана, поэтому страна «не может иметь доступа к специальным правам заимствования и иным ресурсам МВФ». На следующей неделе фонд планировал перечислить Афганистану около $400 млн.