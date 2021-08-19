Ашраф Гани впервые после побега из Афганистана выступил с обращением.

Президент пообещал вернуться в страну и опроверг сообщения о том, что бежал с крупной суммой наличных. Ранее в посольстве России в Кабуле сообщали, что вертолет президента был набит деньгами По словам самого Гани. Которого цитирует ТАСС. Он уехал в одной рубашке, тюрбане и тУфлях и смог взять лишь несколько книг в одной сумке. Помимо этого, Гани сказал, что до возвращения на родину «ведет консультации с другими», не уточнив, кого имеет в виду. Где находится президент Афганистана, несколько дней было неизвестно. Только 18 августа было объявлено, что он в ОАЭ. По сведениям агентства YJC, Гани госпитализирован.