Ашраф Гани впервые после побега из Афганистана выступил с обращением.

Президент пообещал вернуться в страну и опроверг сообщения о том, что бежал с крупной суммой наличных. Ранее в посольстве России в Кабуле сообщали, что вертолет президента был набит деньгами По словам самого Гани. Которого цитирует ТАСС. Он уехал в одной рубашке, тюрбане и тУфлях и смог взять лишь несколько книг в одной сумке. Помимо этого, Гани сказал, что до возвращения на родину «ведет консультации с другими», не уточнив, кого имеет в виду. Где находится президент Афганистана, несколько дней было неизвестно. Только 18 августа было объявлено, что он в ОАЭ. По сведениям агентства YJC, Гани госпитализирован.
2021-08-19T03:10:42+03:00
2021-08-19T03:10:46+03:00
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03:10, 19 августа 2021
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