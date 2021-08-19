ВИЧ инфицированные жители Петербурга жалуются на отказы в вакцинации от ковида.

По их словам, врачи требуют у них справки о том, что что лекарства не взаимодействуют с прививкой или даже просят прервать терапию, хотя ВИЧ не является противопоказанием к вакцинации. Как передает телеканал «Дождь», общественные организации просят провести с врачами дополнительную разъяснительную работу.