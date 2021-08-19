Обвинение запросило шесть лет колонии для студента МГУ Саида-Мухаммада Джумаева.

Он обвиняется в драке с с ОМОНовцами на митинге в поддержку Навального 23 января. Студенту МГУ удалось скрыться, задержали его спустя несколько дней в Псковской области, где живет его мать. Джумаев признал вину, приговор ему огласят 19 августа. Защита утверждает, что запрашиваемое наказание несоизмеримо с тяжестью преступления, вменяемого Джумаеву.
2021-08-19T02:08:26+03:00
2021-08-19T02:08:30+03:00
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02:08, 19 августа 2021
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