Обвинение запросило шесть лет колонии для студента МГУ Саида-Мухаммада Джумаева.

Он обвиняется в драке с с ОМОНовцами на митинге в поддержку Навального 23 января. Студенту МГУ удалось скрыться, задержали его спустя несколько дней в Псковской области, где живет его мать. Джумаев признал вину, приговор ему огласят 19 августа. Защита утверждает, что запрашиваемое наказание несоизмеримо с тяжестью преступления, вменяемого Джумаеву.